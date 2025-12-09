বাংলাদেশ ব্যাংকে ই–নথি চালু হলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে ইলেকট্রনিক নথি (ই-নথি) পদ্ধতি চালু করেছে। আজ মঙ্গলবার সংস্থাটি ই-ডেস্ক সিস্টেমের উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
এতে বলা হয়েছে, ই-ডেস্ক সিস্টেম উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। গতানুগতিক নোটিং সিস্টেমের বাইরে এখন থেকে অনলাইনভিত্তিক নোটিং সিস্টেম চালু হবে। শুরুতে শুধু প্রধান কার্যালয়ে এই সিস্টেমটি চালু করা হচ্ছে, যা পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব অফিসে চালু করা হবে।
এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ-১ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কর্মকর্তারা যৌথভাবে এই পদ্ধতিটি তৈরি করেছেন। ১০ ডিসেম্বর থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক পর্যায় পর্যন্ত নিষ্পত্তিযোগ্য সব নোটিং ই-ডেস্কের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী জানুয়ারি থেকে সব পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য নোটিং ই-ডেস্কের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।