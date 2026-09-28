ব্যাংক

ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবসা চালু করবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স। এ জন্য কোম্পানিটিকে একটি স্বতন্ত্র ‘ইসলামিক ফাইন্যান্স উইং’-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে দেওয়া এক ঘোষণায় এই তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত শর্তাবলি ও নিয়মকানুন পুরোপুরি প্রতিপালন সাপেক্ষে তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার আগে আইপিডিসি ফাইন্যান্সকে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কোম্পানির সংঘস্মারক (মেমোরেন্ডাম) ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন সংশোধন; একটি স্বাধীন শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি গঠন; পৃথক ইসলামিক ফাইন্যান্স ডিভিশন বা বিভাগ প্রতিষ্ঠা; ইসলামি তহবিলের যথাযথ পৃথককরণ নিশ্চিতকরণ; নির্ধারিত নীতিমালা, কার্যক্রম পরিচালন নীতিমালা এবং পৃথক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

এসব শর্ত পূরণের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুনরায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন করবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমতি পেলে প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করতে পারবে।

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