ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের নতুন চেয়ারম্যান এনামুল হক, ভাইস চেয়ারম্যান ইলিয়াস সিদ্দিকী

এনামুল হক ফেডারেল ইনস্যুরেন্স পিএলসির চেয়ারম্যান ও ইলিয়াস সিদ্দিকী ভাইস চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের সভায় তাঁদের নির্বাচিত করা হয়। একই সভায় জয়নুল আবেদীন জামাল নির্বাহী কমিটির, মো. রফিকুল ইসলাম অডিট কমিটির, মো. আবদুল খালেক বীমা দাবি কমিটির, মো. মাহফুজুর রহমান নমিনেশন, রিমিউনারেশন, গ্রাহক সুরক্ষা ও অভিযোগ প্রতিকার কমিটির, বেগম আবেদা আকতার বিনিয়োগ কমিটির এবং মো. গিয়াস উদ্দিন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।
ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের নতুন চেয়ারম্যান এনামুল হক বর্তমানে এনামুল হক ইডেন মাল্টি-কেয়ার হসপিটাল ও প্যারাডাইস করপোরেশনের চেয়ারম্যান, সিনো-বাংলা ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল হসপিটালের পরিচালক, ডাচ্-ব্যাংলা প্যাকের উপদেষ্টা। তিনি বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। এ ছাড়া এনামুল হক বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছেন।
ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান ইলিয়াস সিদ্দিকী পূবালী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ও পূবালী ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড মেশিনারি ট্রেডিং এলএলসির চেয়ারম্যান। তিনি বসুন্ধরা আই হসপিটাল অ্যান্ড রিচার্স ইনস্টিটিউটের ভাইস চেয়ারম্যান। এ ছাড়া তিনি পূবালী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সেন্ট্রাল হসপিটালের পরিচালক। তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত।