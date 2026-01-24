ট্রাস্ট ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ব্যবস্থাপক সম্মেলনগত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি হবিগঞ্জের একটি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন ট্রাস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সেনাপ্রধানসহ ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
ট্রাস্ট ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ব্যবস্থাপক সম্মেলনগত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি হবিগঞ্জের একটি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন ট্রাস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সেনাপ্রধানসহ ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
করপোরেট সংবাদ

ট্রাস্ট ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাণিজ্য ডেস্ক

ট্রাস্ট ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ব্যবস্থাপক সম্মেলন ২২ ও ২৩ জানুয়ারি হবিগঞ্জের একটি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে ব্যাংকটির ব্যবসায়িক অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কৌশল, ডিজিটাল রূপান্তর ও গ্রাহকসেবার বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ট্রাস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার–উজ–জামান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হাকিমুজ্জামান এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহসান জামান চৌধুরী। দুই দিনের এই সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও ব্যাংকটির সব শাখার ব্যবস্থাপকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও সম্মেলনের প্রধান অতিথি সেনাবাহিনী প্রধান তাঁর বক্তব্যে ডিজিটাল-ফার্স্ট সেবার মাধ্যমে মানুষের পছন্দের ব্যাংক হয়ে উঠতে ও ব্যবসার প্রবৃদ্ধি বাড়াতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ব্যবস্থাপক সম্মেলনে ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে ও দীর্ঘ মেয়াদে লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

