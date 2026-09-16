ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা চালু করল সিটিজেনস ব্যাংক

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি ‘শুদ্ধ ব্যাংকিং, সমৃদ্ধ আগামী’ স্লোগানে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। এ কার্যক্রমের নাম দেওয়া হয়েছে সিটিজেনস ইসলামিক। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিটিজেনস ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ সোয়েব এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুজ্জামান; পরিচালক মোখলেসুর রহমান, এস এম শফিকুল হক ও মো. রফিকুল আলম; স্বতন্ত্র পরিচালক ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম শহীদুল হক; ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আলমগীর হোসেন; শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুস সামাদ; সদস্য মুফতি মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান ও মুফতি মঈনুল ইসলাম এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আর্থিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশীদারত্বভিত্তিক ব্যাংকিং সেবাপ্রত্যাশী গ্রাহকেরা শরিয়াহসম্মত হিসাব, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প খাত এবং বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতের জন্য নতুন ও সম্প্রসারিত অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।