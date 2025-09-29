সিটিজেনস ব্যাংকের এমডি আলমগীর হোসেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সম্প্রতি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি চুক্তিতে সই করেন
করপোরেট সংবাদ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক–সিটিজেনস ব্যাংক চুক্তি

বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিটিজেনস ব্যাংকের মধ্যে সম্প্রতি ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়নের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রিফাইন্যান্সিং স্কিম’ বিষয়ে একটি অংশীদারত্বমূলক চুক্তি হয়েছে। সিটিজেনস ব্যাংক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

সিটিজেনস ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের (এসএমইএসপিডি) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা এবং সিটিজেনস ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. মোস্তাফিজুর রহমান, মো. আবদুল লতিফসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তিটি সই হয়।

