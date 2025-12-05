নতুন প্রচারণা শুরু আকিজ সিমেন্টের

আকিজ সিমেন্টের দুই যুগে পদার্পণ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি ‘সিমেন্টে লোহার শক্তি’ স্লোগানে নতুন প্রচারণা শুরু করেছে। গত বুধবার নতুন এই প্রচারণা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষে রাজধানীর র্যাডিসন হোটেলে গত বুধবার রাতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি। আকিজ সিমেন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
নতুন প্রচারণার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের চেয়ারম্যান ফারিয়া হোসাইন বলেন, ‘দুই যুগের এই যাত্রা আমাদের জন্য গর্বের এবং অনুপ্রেরণার। গ্রাহকের বিশ্বাস ও আস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আকিজ সিমেন্ট সব সময় মানসম্মত পণ্য সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। “সিমেন্টে লোহার শক্তি” প্রচারণার মাধ্যমে আমরা পণ্যের মান, স্থায়িত্ব ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চাই। ভবিষ্যতেও দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে আকিজ সিমেন্ট আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আকিজ সিমেন্ট দুই যুগের সাফল্যময় যাত্রায় পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ পথচলায় ভোক্তা, পরিবেশক, প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট সবার অকুণ্ঠ সহযোগিতা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা আমাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি। নতুন এই প্রচারণা আমাদের এই দৃঢ় অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আকিজ সিমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মশিউর রহমান, আকিজ রিসোর্সের প্রধান ব্যবসা উন্নয়ন কর্মকর্তা তৌফিক হাসান, চিফ পিপল অফিসার মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন, উপপ্রধান পরিচালন কর্মকর্তা সোহানুর রহমান, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ। এ সময় আকিজ সিমেন্টের পরিবেশক, প্রকৌশলী, আকিজ রিসোর্সের বিভিন্ন ব্যবসা ইউনিটের ঊধ্বর্তন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।