মিডল্যান্ড ব্যাংককে বিমা–সুবিধা দেবে মেটলাইফ 

মিডল্যান্ড ব্যাংক তার কর্মী ও তাঁদের নির্ভরশীলদের বিমা–সুবিধা দিতে মেটলাইফ বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রায় ৬০০ স্থায়ী কর্মী দুর্ঘটনা, অক্ষমতা ও মৃত্যুঝুঁকি থেকে বিমা সুরক্ষা পাবেন। একই সঙ্গে কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা ইন-পেশেন্ট, আউট-পেশেন্ট ও মাতৃত্বকালীন বিমার আওতায় থাকবেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাংকটি এ তথ্য জানিয়েছে।
চুক্তির বিষয়ে মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান-উজ-জামান বলেন, ‘কর্মীদের জন্য এই গ্রুপ বিমা–সুবিধা তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য ও অন্তর্ভুক্তি আরও বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা ব্যয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করবে।’
মেটলাইফ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদ বলেন, ‘আমরা নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মিডল্যান্ড ব্যাংকের সঙ্গে এই অংশীদারত্ব ব্যাংকটির কর্মীদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেবে।’
চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মিডল্যান্ড ব্যাংক তাদের কর্মীদের জন্য আধুনিক ড্যাশবোর্ড, দ্রুত দাবি নিষ্পত্তি, ক্যাশলেস হাসপাতালে ভর্তি এবং অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করেছে। সম্প্রতি মেটলাইফের পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশি বেসরকারি খাতের ৫৬ শতাংশ কর্মী মনে করেন আর্থিক উদ্বেগ তাঁদের কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয়। ৭৮ শতাংশ কর্মী জানিয়েছেন, বিমা ও ওয়েলনেস সুবিধা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বাড়ায়।
মিডল্যান্ড ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে দেশে পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে। মেটলাইফ বাংলাদেশ দেশজুড়ে প্রায় ১০ লাখ ব্যক্তি ও ৯০০টির বেশি প্রতিষ্ঠানে বিমা সুরক্ষা প্রদান করছে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ দাবি নিষ্পত্তির রেকর্ড রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।