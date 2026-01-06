মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের টাউন হল সম্মেলন

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি) ‘ট্রাস্ট রিবিল্ট, ফিউচার রিডিফাইন্ড’ শীর্ষক প্রতিপাদ্যে ঢাকায় বার্ষিক টাউন হল ২০২৬ আয়োজন করে। এই টাউন হল তথা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণ এবং আগামী দিনের কৌশলগত লক্ষ্য নিয়ে এমটিবিয়ানদের মধ্যে ঐক্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান, যাতে গ্রাহকের আস্থা জোরদার হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এমটিবি এ তথ্য জানিয়েছে।
অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান রাশেদ আহমেদ চৌধুরী; পরিচালক মো. আবদুল মালেক, খাজা নারগীছ হোসেন ও সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শাখা ব্যবস্থাপকেরা দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান রাশেদ আহমেদ চৌধুরী বলেন, গ্রাহকের আস্থা পুনর্গঠন এবং তা আরও সুদৃঢ় করাই এমটিবির যাত্রার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বলেন, সততা, শক্তিশালী সুশাসন এবং ধারাবাহিক ও মানসম্মত গ্রাহকসেবাই পরিবর্তনশীল ব্যাংকিং পরিবেশে এমটিবির দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অগ্রযাত্রা ও স্থায়ী সফলতার প্রধান ভিত্তি।
এমটিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান প্রতিষ্ঠানের চলতি ২০২৬ সালের অগ্রাধিকার ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন। তিনি গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্যোগ, কার্যক্রমের উৎকর্ষ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে তিনি সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে গ্রাহকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি আস্থা, সুবিধা ও টেকসই ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে এমটিবির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।