রাঙামাটিতে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিল ট্রাস্ট ব্যাংক 

বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে মাসব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক। সম্প্রতি রাঙামাটির টিটিসি সড়কের সিআইপিডি মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। ট্রাস্ট ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ ওয়াসিম ও ট্রাস্ট ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. মাহবুব হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রশিক্ষণ একাডেমির অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ শামসুজ্জামান। এই কর্মসূচিতে রাঙামাটির ২৫ জন তরুণ-তরুণী অংশ নেন। যাঁদের হাতে-কলমে ব্যবসায়িক দক্ষতা, নেতৃত্ব ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি বাড়ানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।