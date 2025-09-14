লাফার্জহোলসিমের ‘অ্যাগ্রিগেটস কি পার্টনার্স মিট’ অনুষ্ঠিত

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সহযোগীদের নিয়ে ‘অ্যাগ্রিগেটস কি পার্টনার্স মিট ২০২৫’ আয়োজন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নির্মাণসামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ।
গতকাল শনিবার রাজধানীর লো মেরিডিয়েন হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দিয়েছে লাফার্জহোলসিম। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে কোম্পানিটি। সম্মাননা পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ক্রাউন সিমেন্ট, প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস, আমান সিমেন্ট মিলস, আমির ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন, নেশন টেক কমিউনিকেশনস, হেগো মীর আখতার জয়েন্ট ভেঞ্চার, এবিসি বিল্ডিং প্রোডাক্টস, কনকর্ড রেডিমিক্স অ্যান্ড কংক্রিট, সিডিসি কংক্রিট, রিশাদ স্টোন প্রসেসিং প্লান্ট, জুহান কনস্ট্রাকশন ও ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ।
অনুষ্ঠানে লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী বলেন, ‘অ্যাগ্রিগেটস কি পার্টনার্স মিট ২০২৫ আমাদের সম্মিলিত সাফল্যের উদ্যাপন। অংশীজনদের আস্থা ও অবদানের মাধ্যমেই অ্যাগ্রিগেটস (নির্মাণে ব্যবহৃত ভাঙা পাথর, বালু ইত্যাদি কাঁচামাল) ব্যবসায় আমাদের অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।’ এ সময় ভবিষ্যতে অ্যাগ্রিগেটস ব্যবসা আরও সম্প্রসারণের কথাও জানান তিনি।
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পরিচালক নীল আজেভেডো বলেন, ‘আমাদের অংশীজনদের নিষ্ঠা ও সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের অবদানই বাংলাদেশের অ্যাগ্রিগেটস ব্যবসায় আমাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।’
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ ভারতের মেঘালয়ে নিজস্ব খনি থেকে বিশ্বমানের চুনাপাথর সংগ্রহ করে, যা অ্যাগ্রিগেটস উৎপাদনের মূল কাঁচামাল। এই উচ্চমানের চুনাপাথর ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ক্রসবর্ডার কনভেয়র বেল্টের মাধ্যমে সরাসরি কোম্পানিটির ছাতকে অবস্থিত নির্মাণসামগ্রী উৎপাদনকারী প্ল্যান্টে আনা হয়।
লাফার্জহোলসিম আরও জানায়, প্রায় ৯০ লাখ ডলার বিনিয়োগে ছাতক প্ল্যান্টে নির্মিত হয়েছে বিশ্বমানের অ্যাগ্রিগেটস ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫ কোটি টন অ্যাগ্রিগেটস আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে অ্যাগ্রিগেটস উৎপাদনের মাধ্যমে লাফার্জহোলসিম কেবল বিশ্বমানের অ্যাগ্রিগেটস সরবরাহ করছে না, বরং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সরকারের প্রচেষ্টাকে দারুণভাবে সহযোগিতা করছে।