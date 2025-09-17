অর্গানিক নিউট্রিশন আনল কারকুমা ভেজস্প্রেড 

অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের ব্র্যান্ড কারকুমা দেশের বাজারে ‘কারকুমা ভেজস্প্রেড’ নামে নতুন পণ্য নিয়ে এসেছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পণ্যটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নতুন পণ্যটির উদ্বোধন করেন অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের দুই পরিচালক ইফতেখার রশিদ ও এনায়েত রশিদ। এ সময় কোম্পানির কার্যনির্বাহী পরিচালক অরুণ কুমার মণ্ডল, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. মাহবুবুর রহমান, বিক্রয় ও বিপণন রোহান আহমেদ, বিক্রয় ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক তন্ময় মিশ্রসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পালং শাক, ব্রকলি, মালবেরি ও গাজরের মতো পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি দিয়ে কারকুমা ভেজস্প্রেড তৈরি করা হয়েছে। স্বাদ ও পুষ্টি বাড়াতে এই পণ্যে হেজেলনাট ও কোকোয়া বিনস যোগ করা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব শিশু সবজি খেতে চায় না, তাদের জন্যই পণ্যটি তৈরি করা হয়েছে। সুস্বাদু এই খাবার বাংলাদেশে পুষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি ভালো সমাধান দেবে।
অনুষ্ঠানে অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের পরিচালক ইফতেখার রশিদ বলেন, ‘স্বাস্থ্যকর খাবারও যে সুস্বাদু হতে পারে, সেই ধারণা থেকেই আমরা এই পণ্য তৈরি করেছি। আমাদের লক্ষ্য হলো, এমন একটি পণ্য দেওয়া, যা একই সঙ্গে মজাদার ও শিশুদের সঠিক বিকাশে সহায়ক।’
ইফতেখার রশিদ জানান, ভবিষ্যতে কারকুমা ভেজস্প্রেড যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। তাঁর বিশ্বাস, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন মাইলফলক হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কারকুমা ভেজস্প্রেড সারা দেশের বিভিন্ন গ্রোসারি শপ তথা মুদিদোকান, সুপারশপ ও জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে।