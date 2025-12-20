ঢাকায় ইয়ামাহা ব্র্যান্ডটক ৬.০ অনুষ্ঠিত

রাজধানী ঢাকায় ইয়ামাহার আয়োজনে ব্র্যান্ডটক ৬.০ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ১৫ জন শীর্ষস্থানীয় পেশাজীবী অংশ নেন। গত শুক্রবার গুলশানে রেনেসাঁ হোটেলের বলরুমে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বাণিজ্যবিষয়ক একটি ম্যাগাজিনের সপ্তম সংস্করণও প্রকাশ করা হয়।
এ আয়োজনে সহযোগী হিসেবে ছিল আকিজ হেলথকেয়ার অ্যান্ড হাইজিন ও স্বপ্ন। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিল অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সাইদ ফারহাদ আনোয়ার। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খাতে কর্মরত পেশাজীবীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি ও কর্মপরিকল্পনা এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যান্ড প্র্যাকটিশনার্স বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মির্জা মুহাম্মদ ইলিয়াস, এসএমসি এন্টারপ্রাইজের এমডি সাইদ নাসির, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সের এমডি ও সিইও মো. কায়সার হামিদ, ডেক্কো ফুডসের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা এ কে এম জাবেদ, আকিজ ইনসাফ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক অনুপ কুমার সাহা, হামদর্দ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশের উপপরিচালক (মার্কেটিং) আবুল তালমুর চৌধুরী ও মিলভিক বাংলাদেশের কান্ট্রি লিড শেহরিন কামাল।