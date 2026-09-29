আকিজ ফ্লাওয়ার মিলসের ১০ বছর পূর্তি উৎসব ও বিক্রয় সম্মেলন সম্প্রতি ঢাকার শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আকিজ ইনসাফ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এস কে জামিল উদ্দিন, পরিচালক রেজওয়ানা আফরোজ, উপদেষ্টা আশরাফুল বারি ও মুসলিম চৌধুরী এবং আকিজ ফ্লাওয়ার মিলসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অনুপ কুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন
আকিজ ফ্লাওয়ার মিলসের ১০ বছর পূর্তি উৎসব ও বিক্রয় সম্মেলন সম্প্রতি ঢাকার শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আকিজ ইনসাফ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এস কে জামিল উদ্দিন, পরিচালক রেজওয়ানা আফরোজ, উপদেষ্টা আশরাফুল বারি ও মুসলিম চৌধুরী এবং আকিজ ফ্লাওয়ার মিলসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অনুপ কুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন
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আকিজ ফ্লাওয়ার মিলসের ১০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন 

বাণিজ্য ডেস্ক

আকিজ ফ্লাওয়ার মিলসের ১০ বছর পূর্তি উৎসব ও বিক্রয় সম্মেলন সম্প্রতি ঢাকার হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোম্পানিটির পরিবেশক, বিক্রয় প্রতিনিধি, করপোরেট গ্রাহক ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১০ বছর পূর্তির এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন আকিজ ইনসাফ গ্রুপের এমডি এস কে জামিল উদ্দিন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন আকিজ ইনসাফ গ্রুপের পরিচালক রেজওয়ানা আফরোজ, উপদেষ্টা আশরাফুল বারি ও মুসলিম চৌধুরী এবং আকিজ ফ্লাওয়ার মিলসের সিইও অনুপ কুমার সাহা। 

এস কে জামিল উদ্দিন গত বছরগুলোতে কোম্পানির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস আকিজ ইনসাফ গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। পণ্যের মান, উদ্ভাবন ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্বের প্রতিশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানটি ১০ বছর ধরে দেশের বাজারে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সানশাইন’ ব্র্যান্ড নামে আটা, ময়দা, সুজি, সুগন্ধি চিনিগুঁড়া চাল, রাইস ব্র্যান অয়েল, শর্ষের তেলসহ বিভিন্ন পণ্য বাজারজাত করে আসছে।

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