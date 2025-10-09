বেসরকারি খাতের আইএফআইসি ব্যাংক গতকাল বুধবার তাদের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে। এ উপলক্ষে রাজধানীর পুরানা পল্টনে অবস্থিত আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. মেহমুদ হোসেন, স্বতন্ত্র পরিচালক কাজী মো. মাহবুব কাশেম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরাসহ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানেরা। এ সময় ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. মেহমুদ হোসেন ব্যাংকটির ৪৯ বছর পূর্তির সাফল্যের জন্য গ্রাহক, শেয়ারধারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, এ অর্জন সম্ভব হয়েছে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা, আস্থা ও সহযোগিতার কারণে। ভবিষ্যতেও আইএফআইসি ব্যাংক তার সেবা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
শুভেচ্ছা বক্তব্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ব্যাংকের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রত্যয়ের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আইএফআইসি ব্যাংকের দেশজুড়ে শাখা ও উপশাখা রয়েছে ১ হাজার ৪১৫টি। ব্যাংকটি গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সেবা এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে কাজ করছে।