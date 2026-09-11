ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে এআই প্ল্যাটফর্ম অ্যাডজোইকের যাত্রা শুরু

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত (এআই) বিজ্ঞাপন কেনার প্ল্যাটফর্ম ‘অ্যাডজোইক’ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। এটি প্রচলিত ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের খরচ কমিয়ে সঠিক মানুষের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।
গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অ্যাডজোইকের আনুষ্ঠানিক যাত্রা ঘোষণা করা হয়। প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ‘ডিসেলস’-এর অধীনে অ্যাডজোইক কাজ করবে। একই অনুষ্ঠানে বিক্রি বাড়ানো এবং ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং সহজ করতে ‘আম্ব্রেলাএক্স’ নামের আরেকটি প্ল্যাটফর্মকে অ্যাডজোইকের সঙ্গে যুক্ত করার কথা জানানো হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অ্যাডজোইকের প্রধান নির্বাহী (সিইও) জয়ন্ত চ্যাটার্জী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এম আমিনুর রহমান ও প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা টিপু আরবিদ উপস্থিত ছিলেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে অ্যাডজোইক।
প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ডিসেলসের অধীনে অ্যাডজোইক ও আম্ব্রেলাএক্স যৌথভাবে ডিজিটাল প্রোগ্রামেটিক বিজ্ঞাপন, ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং ও সেলস অটোমেশনকে একটি স্মার্ট ড্যাশবোর্ডে যুক্ত করেছে। এই ব্যবস্থা এশিয়াজুড়ে ডিজিটাল ব্যবসার ধারায় পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখবে।
অ্যাডজোইকের প্রধান নির্বাহী (সিইও) জয়ন্ত চ্যাটার্জী বলেন, অনেক সময় ব্যবসায়ীরা অনুমান করে অনলাইনে বিজ্ঞাপন দেন। এতে প্রচুর টাকা ও সময় নষ্ট হয়; কিন্তু আসল ক্রেতা পাওয়া যায় না। অ্যাডজোইক মূলত সঠিক ডেটা ব্যবহার করে খুব কম খরচে একদম আসল ক্রেতার কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিতে কাজ করবে।
কোম্পানির চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও) টিপু আরবিদ জানান, অ্যাডজোইক সাধারণ কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনার টুল নয়; এটি একটি ডিমান্ড-সাইড প্ল্যাটফর্ম (ডিএসপি)। কোনো তৃতীয় পক্ষের কুকির ওপর নির্ভর না করে প্ল্যাটফর্মটি ১০ মিলিসেকেন্ডের কম সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং ১০০ মিলিসেকেন্ডের ডিজিটাল নিলামের মাধ্যমে কম খরচে বিজ্ঞাপন নিশ্চিত করতে পারে।