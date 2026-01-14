রাজধানীর বনানীর হোটেল গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা ‘ওয়ার্ল্ড লাক্সারি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ পেয়েছে।
সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হোটেলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. খালেদ উর রহমান এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। হোটেলটির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্বমানের সেবা, বিলাসবহুল পরিবেশ ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের প্রতি ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ওয়ার্ল্ড লাক্সারি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা।
খালেদ উর রহমান বলেন, ‘এই বৈশ্বিক স্বীকৃতি আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের। এটি কেবল একটি ট্রফি নয়; বরং আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। আমাদের সম্পূর্ণ টিম ও বিশ্বস্ত অতিথিরাই এই সাফল্যের মূল কারিগর।’
কম্পাস হসপিটালিটি লিমিটেডের মালিকানাধীন গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা ইতিমধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ ’-এ সেরা পরিবেশবান্ধব হোটেল এবং ‘সাউথ এশিয়ান বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২২’-এ সেরা সিটি হোটেলের খেতাব।