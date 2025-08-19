করপোরেট সংবাদ

নগদ ব্যবস্থাপনায় বিকাশ ও মার্কেন্টাইল ব্যাংক চুক্তি

বাণিজ্য ডেস্ক
ছবি: মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সৌজন্যে

সপ্তাহের সাত দিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নগদ ব্যবস্থাপনা সেবার জন্য মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের সঙ্গে চুক্তি করেছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক। সম্প্রতি রাজধানীতে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্যাংকটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চুক্তির আওতায় মার্কেন্টাইল ব্যাংক তার অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা ও কার্ড সেবার মাধ্যমে দেশজুড়ে বিকাশের এজেন্ট, ডিলার ও পরিবেশকদের মার্কেন্টাইল ব্যাংকে হিসাব খোলা সাপেক্ষে সপ্তাহে সাত দিন স্বয়ংক্রিয় নগদ ব্যবস্থাপনা সেবা দেবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মতিউল হাসান ও বিকাশ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কামাল কাদীর।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসাইন, শামীম আহম্মদ, অসীম কুমার সাহা ও মো. জাহিদ হোসেন; এসইভিপি শাহ মো. সোহেল খুরশীদ ও মোহাম্মদ ইকবাল রেজওয়ান, এমআইএস বিভাগের প্রধান আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ হারুন, উত্তরা শাখার প্রধান মুহাম্মদ আমীর হোসেন সরকার, গুলশান শাখার প্রধান ফরিদ আহমেদ, প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও) মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান, আইএমএলডি বিভাগের প্রধান তপন জেমস রোজারিও, বিকাশের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মঈনুদ্দিন মোহাম্মদ রাহগীর, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (সিসিও) আলী আহম্মেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

