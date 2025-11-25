ইউএস বাংলার সাময়িকীর কনটেন্ট তৈরি করবে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস

দেশের বিমান পরিবহন সংস্থা ইউএস বাংলা এয়ারলাইনসের ইন ফ্লাইট সাময়িকী ‘ব্লু স্কাই’ নবায়ন করবে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস। পাশাপাশি ইউএস বাংলার এয়ারলাইনসের সাময়িকীর কনটেন্ট, সৃজনশীল দিকনির্দেশনা, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশনা কার্যক্রমও পরিচালনা করবে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস ও অ্যানেক্স কমিউনিকেশনসের মধ্যে এ–সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। অ্যানেক্স কমিউনিকেশনসের পরিচালক শরীফ সাব্বির ও ইউএস বাংলা এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চুক্তি অনুযায়ী নতুন কাঠামোর অধীনে ব্লু স্কাই সাময়িকী আরও সুসংগঠিত, তথ্যসমৃদ্ধ ও পাঠকবান্ধব কনটেন্ট তৈরি করবে। এ ছাড়া দেশের ভ্রমণ, সংস্কৃতি, জীবনধারা ও বিশেষ প্রতিবেদনসহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা থাকবে।
ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস জানায়, এই সাময়িকী নবায়নের মাধ্যমে বিমানে থাকাকালীন যাত্রীদের সময় আরও বেশি আনন্দঘন করার প্রচেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি প্রকাশনাটি বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। যেখানে তারা আধুনিক, বৈচিত্র্যময় ও ক্রমবর্ধমান পাঠক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে। এই চুক্তি দেশের ইন ফ্লাইট কমিউনিকেশনের মানকে আরও উন্নত করবে। এ ছাড়া এই চুক্তির মাধ্যমে বিমান ভ্রমণ, বিজ্ঞাপন বাজার ও সামগ্রিক ভ্রমণ খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।