চীনের হুবেই সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ওয়েই লিউ ও বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ জব্বার নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে সম্প্রতি এক সমঝোতা চুক্তিতে সই করেন
দুই সংগঠনের সমঝোতা

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের উন্নয়নে চুক্তি

চীনের হুবেই সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের (এইচএসআইএ) সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআইএ)। 

দেশের সেমিকন্ডাক্টর খাতের উন্নয়নে চীনের সঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ। এ জন্য চীনের হুবেই সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের (এইচএসআইএ) সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআইএ)। গত রোববার রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই সংগঠনের মধ্যে এই সমঝোতা চুক্তি হয়। বিএসআইএর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এইচএসআইএয়ের সহসভাপতি অধ্যাপক ওয়েই লিউ এবং বিএসআইএর সভাপতি এম এ জব্বার নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে এই সমঝোতা চুক্তিতে সই করেন। এই চুক্তির আওতায় জ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তি বিনিময়, যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন কর্মসূচি, দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক অংশীদারি, যৌথ অনুষ্ঠান আয়োজন, বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ও প্রদর্শনী আয়োজনের ক্ষেত্রে দুই সমিতি একসঙ্গে কাজ করবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএসআইএ সভাপতি এম এ জব্বার এই সহযোগিতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘এই উদ্যোগ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বর্পূণ মাইলফলক। এই সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের ও চীনের মধ্যে ব্যবসায়িক সর্ম্পক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি একাডেমিক বিনিময় এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নতুন দ্বার খুলে দিবে।’

চীনের এইচএসআইএর সহসভাপতি ওয়েই লিউ বলেন, ‘আমাদের সমিতির অধীন প্রায় ৫০০টি সেমিকন্ডাক্টর সদস্য কোম্পানি রয়েছে। যার মধ্যে কিছু কোম্পানিকে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে এসে যৌথ উদ্যোগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধির র্কমসূচিতে যুক্ত করতে চাই।’

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএসআইএ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোকনুজ্জামান, বুয়েটের অধ্যাপক এ এস এম এ হাছিব, সিনিয়র অ্যাডভাইজার এনায়েতুর রহমান, বিএসআইএর পরিচালক কামরুল আহসান দেওয়ানজি, আলিয়া শাফকাত, আশিকুর রহমান, তাফুরি টেকনোলজিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

