ছবি: বিজ্ঞপ্তি
করপোরেট সংবাদ

মিস্টার নুডলস নিয়ে এল রামেন নুডলস

বিজ্ঞপ্তি

দেশের জনপ্রিয় নুডলস ব্র্যান্ড মিস্টার নুডলস বাজারে নিয়ে এল চার ভেরিয়েন্টের রামেন নুডলস। পণ্যগুলো হলো রামেন চিজ, কার্বোনারা, হট চিকেন ও হট চিকেন টুএক্স স্পাইসি। প্রতিটি ৮৫ গ্রামের নুডলসের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা। গতকাল রাজধানীর বাড্ডায় মিস্টার নুডলসের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন পণ্যের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা।

এ সময় মিস্টার নুডলসের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম মঈনুল ইসলাম মঈন, মহাব্যবস্থাপক তোষণ পাল, হেড অব সেলস আবদুল্লাহ আল মাসুম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক আলিফ তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

