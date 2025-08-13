ট্রান্সকম গ্রুপ ও ডেল্টা লাইফের মধ্যে বিমা চুক্তি স্বাক্ষর

কর্মী কল্যাণ জোরদার ও করপোরেট অংশীদারত্ব সুদৃঢ় করতে ট্রান্সকম গ্রুপ ও ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড একটি গ্রুপ লাইফ ও হেলথ ইনস্যুরেন্স চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সম্প্রতি এই চুক্তি সই হয়েছে।
এ চুক্তি দুই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের সহযোগিতা ও পারস্পরিক আস্থার প্রতীক। নিজেদের খাতে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্রান্সকম গ্রুপ ও ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স বহু বছর ধরে কর্মীদের কল্যাণ, করপোরেট স্থায়িত্ব, নির্ভরযোগ্য বিমাসুবিধা ও কার্যকর সেবা প্রদানে একসঙ্গে কাজ করছে।
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার সাধু ও ট্রান্সকম গ্রুপের গ্রুপ চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মো. কামরুল হাসান।
অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ অ্যান্ড হেলথ ইনস্যুরেন্স বিভাগের কনসালট্যান্ট সাফিউল আলম খান চৌধুরী, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ারুল হক এবং প্রতিষ্ঠানের সিএফও, হেড অব অ্যাকচুয়ারিয়াল, হেড অব এইচআরডি, হেড অব গ্রুপ অ্যান্ড হেলথ ইনস্যুরেন্স, সিটিও ও ভিপি এবং ডিপ্লয়মেন্ট টিমের সদস্যরা।
ট্রান্সকম গ্রুপের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার বিভূতি ভূষণ বালা, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার রুদ্র, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শাখাওয়াত হোসেন এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মাহেদী হাসান।