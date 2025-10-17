ইউসিবি ইনভেস্টমেন্টের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপিত

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) শতভাগ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইউরোমানি ও ফাইন্যান্সএশিয়ার পক্ষ থেকে তিন বছর ধরে (২০২৩-২০২৫) ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সেরা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ইউসিবি ইনভেস্টমেন্টের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে সম্প্রতি ঢাকায় ইউসিবির প্রধান কার্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে ইউসিবির চেয়ারম্যান শরীফ জহীর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদনান মাসুদ এবং ইউসিবি ইনভেস্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানজীম আলমগীর উপস্থিত ছিলেন। ইউসিবি, ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট, ইউসিবি স্টক ব্রোকারেজ এবং ইউসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
গত পাঁচ বছরে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট পূর্ণাঙ্গ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। তারই অংশ হিসেবে বন্ড ইস্যু, প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিও ইস্যু, অধিকারমূলক শেয়ার বা রাইটস ইস্যু, সিন্ডিকেটেড ঋণ, করপোরেট পরামর্শ এবং একীভূত ও অধিগ্রহণ সেবা দিয়ে আসছে। স্ট্যান্ডার্ড, সার্ভিস ও স্ট্র্যাটেজি—এই মূল বিশ্বাসে পরিচালিত হচ্ছে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট। প্রতিষ্ঠানটির অভিজ্ঞ পেশাদার দল গ্রাহকদের বহুমাত্রিক চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভাবনী ও কার্যকর সমাধান প্রদান করে আসছে। গত পাঁচ বছরে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেরাদের সেরা হিসেবে নানা স্বীকৃতি পেয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে ফাইন্যান্সএশিয়ার বেস্ট ডিসিএম ও ইসিএম হাউস, দ্য অ্যাসেট ট্রিপল এ ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড ফর সুকুক অ্যাডভাইজরি, ইউরোমানির বেস্ট সিকিউরিটিজ হাউস ইত্যাদি।