দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আরও এক ধাপ অগ্রসর হলো আকিজবশির গ্রুপ। কেব্লস উৎপাদনে আসছে আকিজবশির গ্রুপ। এ জন্য এমিনেন্স ইলেকট্রিক ওয়্যার অ্যান্ড কেব্লস নামে একটি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর শেরাটন হোটেলে আকিজবশির গ্রুপ ও এমিনেন্স ইলেকট্রিক ওয়্যারের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আকিজবশির গ্রুপ।
এই চুক্তির আওতায় আকিজবশির গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ‘আকিজবশির এনার্জি লিমিটেড’ কেব্লস উৎপাদনে যুক্ত হবে। চলতি বছরের মধ্যেই বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ শুরু হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকিজবশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তসলিম মো. খান, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. খোরশেদ আলম, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ ওমর ফারুক, এমিনেন্স ইলেকট্রিকের এমডি মো. মাসিউল হক, ন্যাশনাল ব্যাংকের এমডি আদিল চৌধুরী, লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের এমডি হুমায়রা আজম, রূপালী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।