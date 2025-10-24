নারায়ণগঞ্জে বিকেএমইএ কার্যালয়ে নতুন বুথ খুলল আইএফআইসি ব্যাংক

নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় নিটপোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ কার্যালয় প্রাঙ্গণে নতুন এটিএম বুথ বসিয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক। গত বুধবার বুথটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. মেহমুদ হোসেন ও বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাংকটি জানিয়েছে, নতুন বুথের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিতুর রহমান, বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি অমল পোদ্দার, সহসভাপতি মো. মোরশেদ সারোয়ার ও মোহাম্মদ রাশেদ, আইএফআইসি ব্যাংকের অপারেশনস বিভাগের প্রধান হেলাল আহমেদ; নারায়ণগঞ্জ শাখার প্রধান ব্যবস্থাপক আবদুর রহমানসহ ব্যাংক ও বিকেএমইএর শীর্ষ কর্মকর্তারা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহকেরা নতুন এই বুথের মাধ্যমে সহজে টাকা উত্তোলন, অর্থ স্থানান্তর, সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণীসহ নানা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। আইএফআইসি ব্যাংক এ ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রাহকদের সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।