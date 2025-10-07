বক্ষব্যাধি হাসপাতালে এবি ব্যাংকের বুথ

এবি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধাসহ জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে (এনআইডিসিএইচ) একটি কালেকশন বুথ উদ্বোধন করেছে। এই বুথে হাসপাতালের সব ফি জমা দেওয়া যাবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসক, নার্স ও স্টাফরা এখান থেকে পে-রোল সুবিধা পাবেন। বুথটির উদ্বোধন করেন এবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও সৈয়দ মিজানুর রহমান এবং এনআইডিসিএইচের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মো. দেলোয়ার হোসেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনআইডিসিএইচের সহকারী অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার ও চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মেহেদী এবং এবি ব্যাংকের ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান তানিয়া সাত্তার, মহাখালী শাখার ব্যবস্থাপক চৌধুরী এ এন এম মোশারফ আলী বেগ প্রমুখ।