আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং ডে উপলক্ষে ঢাকায় ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করবে আইসিএবি

আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং ডে উপলক্ষে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করবে সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদদের সংগঠন ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএবি) ঢাকা আঞ্চলিক কমিটি (ডিআরসি)। আগামী ৭ নভেম্বর রাজধানীর হাতিরঝিলে ‘অ্যাকাউন্টিং ডে রান ২০২৫’ শীর্ষক এই ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশগ্রহণকারীদের সব মিলিয়ে সাড়ে সাত কিলোমিটার দৌড়াতে হবে।
আজ বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারের সিএ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন এসব তথ্য জানায় আইসিএবি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইসিএবির সভাপতি এন কে এ মবিন; ম্যারাথনের পরিচালক আসিফুর রহমান ও আহ্বায়ক এস কে মো. তারিকুল ইসলাম; ঢাকা আঞ্চলিক কমিটির (ডিআরসি) চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মো. আকিফুর রহমান এবং সদস্য মো. কামরুজ্জামান, মো. মাকসুদুর রহমান প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ম্যারাথনটি ৭ নভেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় হাতিরঝিল অ্যাম্ফিথিয়েটারের সামনে থেকে শুরু হবে। এরপর পুরো হাতিরঝিল ঘুরে আবার অ্যাম্ফিথিয়েটারের সামনে এসে শেষ হবে। মোট দুই ক্যাটাগরিতে আয়োজিত হবে এই ম্যারাথন। সব মিলিয়ে ১ হাজার ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবে। প্রথম ক্যাটাগরিতে মোট ৭ দশমিক ৫ কিলোমিটারের দৌড় আয়োজন করা হবে। সেখানে অংশগ্রহণ করবেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ব্যবসায়ী, করপোরেট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী ও সাধারণ অংশগ্রহণকারীরা। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে এক কিলোমিটার দূরত্বের দৌড় আয়োজন করা হবে। এতে মায়েদের সঙ্গে ২০০ শিশুও অংশ নেবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, আগামী ৫ নভেম্বর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ‘কিট এক্সপো’ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ম্যারাথন দৌড়ের কিট ব্যাগ বিতরণ করা হবে।
আইসিএবির সভাপতি এন কে এ মবিন বলেন, এ বছর ১০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং ডে উদ্যাপনে একটু ভিন্ন আয়োজন করা হবে। সেদিন দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজন থাকবে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং পেশা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এটির গুরুত্ব তুলে ধরা। যেখানে সকাল থেকে বিভিন্ন সেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে পুরো দেশ থেকে অ্যাকাউন্টিং বিভাগের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীরা অংশ নেবেন।
আইসিএবির ঢাকা আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে দিবসটি প্রথম উদ্যাপন শুরু হয় ২০১৭ সালে। তবে এ উপলক্ষে দেশে এবারই প্রথমবারের মতো ম্যারাথন দৌড় আয়োজন করা হচ্ছে। এই আয়োজনে ওয়েলনেস প্রোগ্রাম, কুইজ প্রতিযোগিতা, ক্রিকেট টুর্নামেন্টসহ নানা কর্মসূচি থাকবে।
ম্যারাথনের পরিচালক আসিফুর রহমান বলেন, এই আয়োজনের দুটি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—পেশাগত একতা ও সামাজিক সচেতনতা। মূলত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই আয়োজন।
সম্মেলন শেষে ম্যারাথনের টি-শার্ট ও মেডেল উন্মোচন করা হয়।