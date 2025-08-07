১৭ প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করল ভিসা 

ডিজিটাল লেনদেনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ভিসার উদ্যোগে ‘লিডারশিপ কনক্লেভ বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠান সম্প্রতি রাজধানীর একটি তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দেশের আর্থিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ভিসার পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
ভিসা জানিয়েছে, দেশের ব্যাংক, মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (এমএফএস), ফিনটেক, সরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, কূটনৈতিক মিশন, এভিয়েশন ই-কমার্স, রিটেইলসহ ৬০টির বেশি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। স্বাগত বক্তব্য দেন ভিসার বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ম্যানেজার সাব্বির আহমেদ এবং ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার হেড অব প্রোডাক্ট রামাকৃষ্ণান গোপালান। আরও বক্তব্য দেন ভিসার ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার গ্রুপ কান্ট্রি ম্যানেজার সন্দ্বীপ ঘোষ।
অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ব্যাংক, ফিনটেক ও রিটেইল খাতের ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেছে ভিসা। প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।