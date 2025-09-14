করপোরেট সংবাদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনে করপোরেট অ্যাওয়ার্ড পেল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স পিএলসি

বাণিজ্য ডেস্ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘দ্য ফিউচার অব বিজনেস: ইনোভেশন, টেকনোলজি অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি’–এ ফাইন্যান্সিং ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক করপোরেট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স পিএলসি।

সম্মেলনের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ। খবর বিজ্ঞপ্তি

সমাপনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবুল আহসানের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার ও সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান ও সহ–উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন।

মোহাম্মদ আবুল আহসান বলেন, ‘এই সম্মাননা আমাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, টেকসই কার্যক্রম ও সুশাসনের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি। তিন দশকের বেশি সময় ধরে আমরা দেশের ৬৪ জেলায় সেবা দিয়ে আসছি।’

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২৩টি শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে। ২০২৪ সালে নন–ব্যাংকিং খাতে সর্বনিম্ন খেলাপি ঋণের হার অর্জন এবং সুশাসন ও গ্রাহকসেবায় প্রশংসিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আবুল খায়ের কনজ্যুমার প্রোডাক্টস, এ কে খান অ্যান্ড কোম্পানি, বিএসআরএম স্টিলস, ইস্পাহানি, দৈনিক পূর্বকোণ, র‍্যানকন এফসি প্রপার্টিজ ও রবি আজিয়াটাকে সম্মানিত করা হয়েছে।

