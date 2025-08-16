পরিবেশবান্ধব কারখানার সনদ পেল রাইদা কালেকশনস, পেয়েছে লিড প্লাটিনাম সনদ

বাংলাদেশের সোয়েটার শিল্প খাতে টেকসই উন্নয়ন, সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পানির ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব অবস্থানের কারণে লিড প্লাটিনাম সনদ অর্জন করেছে রাইদা কালেকশনস লিমিটেড। এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সোয়েটার উৎপাদনকারী কারখানা ও লাবিব গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান।
সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে লাবিব গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সনদ দেওয়া হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রাইদা কালেকশনস লিমিটেডের পক্ষে লিড প্লাটিনাম সনদ গ্রহণ করেন লাবিব গ্রুপের অন্যতম পরিচালক শাজিয়া জাহীন আলমগীর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন লাবিব গ্রুপের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন আলমগীর, কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান সুলতানা জাহান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পঙ্কজ কুমার কর্মকার, রাইদা কালেকশনস লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর (অব.) মো. মাযহারুল ইসলাম, মানব সম্পদ ও প্রশাসনের পরিচালক মেজর (অব.) মো. নাঈমুর রহমানসহ লাবিব গ্রুপ ও ইকো গ্রুপের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
এ নিয়ে লাবিব গ্রুপের তৃতীয় প্রতিষ্ঠান এই সনদ অর্জন করল। লাবিব গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানা, টেক্সটাইল, ব্যাংকিং, লিজিং, ইলেকট্রনিকস, আইটিসহ বেশ কিছু অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।
বিশ্বের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউএসজিবিসি যে সনদ দেয়, সেটির নাম ‘লিড’। এই সনদ পেতে প্রতিটি প্রকল্পকে ইউএসজিবিসির তত্ত্বাবধানে স্থাপনা নির্মাণের কাজ থেকে শুরু করে উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে হয়।