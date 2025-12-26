রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেডের (আরএফএল) বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রথীন্দ্র নাথ পাল প্রমুখ। গত বুধবার ভার্চ্যুয়ালি মাধ্যমে সভাটি হয়।
রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেডের (আরএফএল) বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রথীন্দ্র নাথ পাল প্রমুখ। গত বুধবার ভার্চ্যুয়ালি মাধ্যমে সভাটি হয়।
করপোরেট সংবাদ

২৩ শতাংশ লভ্যাংশ দেবে আরএফএল

বাণিজ্য ডেস্ক

রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড (আরএফএল) সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেয়ারধারীদের জন্য ২৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। গত বুধবার ভার্চ্যুয়ালি অনুষ্ঠিত কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় এ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরএফএল এ তথ্য জানিয়েছে।  

বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী; ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রথীন্দ্র নাথ পাল; পরিচালক সাবিহা আমজাদ ও চৌধুরী কামরুজ্জামান; স্বতন্ত্র পরিচালক আবু তাহের চৌধুরী ও জাকিয়া সুলতানা; পরিচালক (অর্থ) উজমা চৌধুরী; পরিচালক (হিসাব) চৌধুরী আতিয়ুর রাসুল; ভারপ্রাপ্ত প্রধান অর্থ কর্মকর্তা শফিউল আলম এবং কোম্পানি সচিব মোহাম্মদ আমিনুর রহমানসহ শেয়ারধারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আরএফএলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থাপনা কতৃর্পক্ষকে ধন্যবাদ জানান। কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনায় উন্নয়নের জন্য মূল্যবান মতামত দেন তাঁরা।

রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেডের (আরএফএল) চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী কোম্পানির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান।  
কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রথীন্দ্র নাথ পাল বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে ব্যবসার সার্বিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।

আরএফএল ২০১৬–১৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত টানা আট বছর শেয়ারহোল্ডারদের নগদে ২৩ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দিয়ে এসেছে। এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শেয়ারধারীদের ৩৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।

