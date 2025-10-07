ট্রাস্ট ব্যাংকের কার্ডে মূল্যছাড় এয়ার অ্যারাবিয়ায় 

ট্রাস্ট ব্যাংক ও এয়ার অ্যারাবিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট ব্যাংকের কার্ড বিভাগের প্রধান মোস্তফা মুশাররফ ও এয়ার অ্যারাবিয়া বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোবিন রশিদ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
ট্রাস্ট ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তির আওতায় ট্রাস্ট ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডধারীরা এয়ার অ্যারাবিয়ার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও সেলস আউটলেট থেকে টিকিট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ মূল্যছাড় সুবিধা পাবেন। চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য আরও সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তৈরির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।