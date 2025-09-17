করপোরেট সংবাদ

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ালটনের নিরাপত্তা ডিভাইসের মাদারবোর্ড রপ্তানি 

বাণিজ্য ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রে মাদারবোর্ড রপ্তানি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব; আইসিটি সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী; ওয়ালটন ডিজিটেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম, এমডি এস এম মঞ্জুরুল আলম, ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের সিইও নিশাত তাসনিম এবং এক্সেনটেকের এমডি ও সিইও আদিল হোসেন নোবেলসহ কর্মকর্তারা। গত সোমবার ঢাকায় ওয়ালটনের করপোরেট কার্যালয়ে
ছবি: ওয়ালটন

দেশে হাইটেক ইলেকট্রনিকস ও প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনে নতুন ইতিহাস গড়ল ওয়ালটন। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিকস ও প্রযুক্তি পণ্যের ব্র্যান্ড প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে মাদারবোর্ড (পিসিবি ও পিসিবিএ) রপ্তানি শুরু করার মাধ্যমে এই ইতিহাস গড়েছে। তাদের রপ্তানি করা বিশ্বমানের মাদারবোর্ড এখন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি অত্যাধুনিক গানশট শনাক্তকরণ ও জরুরি উদ্ধারকাজ পরিচালন সিস্টেমের সিকিউরিটি ডিভাইসে ব্যবহৃত হবে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ওয়ালটন এ তথ্য জানিয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মানুষের জীবন রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ও জরুরি উদ্ধারকাজের সরঞ্জামে ওয়ালটনের তৈরি হার্ডওয়্যার তথা মাদারবোর্ড বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য সম্মান বয়ে আনবে।

ঢাকায় ওয়ালটনের করপোরেট কার্যালয়ে গত সোমবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন প্রদেশের সেফপ্রো টেকনোলজিসের কাছে ২ হাজার ৫০০টির বেশি মাদারবোর্ড রপ্তানি করা হচ্ছে, যার মূল্য প্রায় ২৫ লাখ টাকা। স্কুল-কলেজসহ নানা প্রতিষ্ঠানে জীবন রক্ষায় কার্যকর এই ডিভাইস সরবরাহে সুনাম রয়েছে সেফপ্রোর। বর্তমানে বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ ট্যাগযুক্ত পণ্য রপ্তানি করছে ওয়ালটন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পিসিবি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ালটনের তৈরি পিসিবিএ দিয়ে নির্মিত বিশেষ ডিভাইস যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা হবে। ডিভাইসটি অবৈধ শুটিং তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করবে এবং প্রতিরোধ ও সতর্কবার্তা দেবে। অডিও-ভিজ্যুয়াল সংকেতের মাধ্যমে দ্রুত উদ্ধারকাজও পরিচালনা করবে এটি।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব প্রধান অতিথি এবং আইসিটি সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে ওয়ালটন ডিজিটেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এস এম মঞ্জুরুল আলম, ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের সিইও নিশাত তাসনিম এবং এক্সেনটেকের এমডি ও সিইও আদিল হোসেন নোবেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সেফপ্রো টেকনোলজিসের প্রেসিডেন্ট পল এল একার্ট।

