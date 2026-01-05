ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সিএসডি টাওয়ারে বাটার নতুন বিক্রয়কেন্দ্রের উদ্বোধন

বহুজাতিক জুতা উৎপাদন ও বাজারজাতকারী কোম্পানি বাটা বাংলাদেশ সম্প্রতি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিএসডি টাওয়ারে তাদের সর্ববৃহৎ ফ্র্যাঞ্চাইজি স্টোরের উদ্বোধন করেছে। বাটা বাংলাদেশ বলছে, নতুন এই স্টোরটি বাটার রিটেইল যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বাজারে তাদের উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করার ধারাবাহিক প্রয়াসের অংশ। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে কোম্পানিটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি যৌথভাবে নতুন এই বিক্রয়কেন্দ্র বা স্টোরের উদ্বোধন করেন বাটা বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারিয়া ইয়াসমিন এবং সিএসডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোজাম্মেল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাটা বাংলাদেশের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির খুচরা বা রিটেইল বিভাগের পরিচালক আরফানুল হক, মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান মালিক কবির, বিপণন বিভাগের প্রধান নূসরাত হাসান এবং হেড অব ফ্র্যাঞ্চাইজি শাহজাহান সানি। এ ছাড়া সিএসডির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও ক্রয় বা সেন্ট্রাল প্ল্যান অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট বিভাগের প্রধান মেজর মীর ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, শপস অপারেশন বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আসিফ আবদুর রউফ, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত মেজর মো. শাখাওয়াত হোসেন খান, জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মো. শামসুজ্জামান। এ ছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাটার নতুন এই আউটলেট বা বিক্রয়কেন্দ্রের আয়তন প্রায় দেড় হাজার বর্গফুট। এটি সিএসডি টাওয়ারের ভেতরে অবস্থিত, যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি রিটেইল বিক্রয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মান ও সাশ্রয়ী মূল্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং ভর্তুকিমূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে।