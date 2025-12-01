মেট্রোরেলে ব্র্যান্ডিং সেবা দেবে বিজ্ঞাপনী সংস্থা এনেক্স কমিউনিকেশনস। গতকাল ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের কার্যালয়ে সংস্থাটির সঙ্গে এ–সংক্রান্ত চুক্তি করেছে এনেক্স কমিউনিকেশনস
করপোরেট সংবাদ

মেট্রোরেলে ব্র্যান্ডিং সেবা দেবে এনেক্স কমিউনিকেশনস

বাণিজ্য ডেস্ক

মেট্রোরেলের অভ্যন্তরীণ ব্র্যান্ডিংয়ের সেবা দেবে বিজ্ঞাপনী সংস্থা এনেক্স কমিউনিকেশনস। এ জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এনেক্স কমিউনিকেশনস।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) কার্যালয়ে আজ সোমবার এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ডিএমটিসিএলের যুগ্ম সচিব খন্দকার এহতেশামুল কবির ও এনেক্স কমিউনিকেশনসের পরিচালক শরিফ সাব্বীর।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনেক্স কমিউনিকেশনসের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান, উপদেষ্টা সাইদুল আমিন, প্রধান হিসাব ও অর্থ কর্মকর্তা শাহীন সরকার, উপমহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) আবু সাইদ মো. মবিন, ডিএমটিসিএলের ব্র্যান্ডিং প্রকল্পের পরামর্শক সানাউল আহমেদ। এ ছাড়া ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ আবদুল ওহাব এবং পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আমলসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মেট্রোরেল রাজধানীর গতিময়তা বদলে দিয়েছে। মেট্রোরেলে যাত্রীসংখ্যা ও ট্রেন চলাচলের সংখ্যা বাড়াতে মেট্রোরেলের অভ্যন্তরীণ ব্র্যান্ডিং ক্রমেই প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন নানা বয়স, পেশা ও শ্রেণির মানুষ মেট্রোরেলের অভ্যন্তরের বিজ্ঞাপন দেখে। এর ফলে ব্র্যান্ডগুলো যাত্রীদের কাছে সহজেই পৌঁছানোর সুযোগ পাবে। এ সহযোগিতার মাধ্যমে মেট্রোরেলে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা আরও দর্শনীয় ও সংগঠিত হয়ে উঠবে।

