মেট্রোরেলে ব্র্যান্ডিং সেবা দেবে এনেক্স কমিউনিকেশনস

মেট্রোরেলের অভ্যন্তরীণ ব্র্যান্ডিংয়ের সেবা দেবে বিজ্ঞাপনী সংস্থা এনেক্স কমিউনিকেশনস। এ জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এনেক্স কমিউনিকেশনস।
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) কার্যালয়ে আজ সোমবার এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ডিএমটিসিএলের যুগ্ম সচিব খন্দকার এহতেশামুল কবির ও এনেক্স কমিউনিকেশনসের পরিচালক শরিফ সাব্বীর।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনেক্স কমিউনিকেশনসের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান, উপদেষ্টা সাইদুল আমিন, প্রধান হিসাব ও অর্থ কর্মকর্তা শাহীন সরকার, উপমহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) আবু সাইদ মো. মবিন, ডিএমটিসিএলের ব্র্যান্ডিং প্রকল্পের পরামর্শক সানাউল আহমেদ। এ ছাড়া ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ আবদুল ওহাব এবং পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আমলসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মেট্রোরেল রাজধানীর গতিময়তা বদলে দিয়েছে। মেট্রোরেলে যাত্রীসংখ্যা ও ট্রেন চলাচলের সংখ্যা বাড়াতে মেট্রোরেলের অভ্যন্তরীণ ব্র্যান্ডিং ক্রমেই প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন নানা বয়স, পেশা ও শ্রেণির মানুষ মেট্রোরেলের অভ্যন্তরের বিজ্ঞাপন দেখে। এর ফলে ব্র্যান্ডগুলো যাত্রীদের কাছে সহজেই পৌঁছানোর সুযোগ পাবে। এ সহযোগিতার মাধ্যমে মেট্রোরেলে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা আরও দর্শনীয় ও সংগঠিত হয়ে উঠবে।