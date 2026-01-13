বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের আয়োজনে ‘হারিয়ে গিয়েছি বাই বার্জার ইলিউশনস’ নামে এক ভিন্নধর্মী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীর আলোকি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রূপালী চৌধুরী, ব্যবসায়ী নেতা মাহবুবুর রহমান, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী নাসের এজাজ বিজয়সহ বার্জার পেইন্টসের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা
বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের আয়োজনে ‘হারিয়ে গিয়েছি বাই বার্জার ইলিউশনস’ নামে এক ভিন্নধর্মী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীর আলোকি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রূপালী চৌধুরী, ব্যবসায়ী নেতা মাহবুবুর রহমান, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী নাসের এজাজ বিজয়সহ বার্জার পেইন্টসের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা
বার্জারের আয়োজনে ‘হারিয়ে গিয়েছি’ প্রদর্শনী

বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের আয়োজনে ‘হারিয়ে গিয়েছি বাই বার্জার ইলিউশনস’ নামে এক ভিন্নধর্মী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আয়োজনে কল্পনা, সৃজনশীলতা ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনের অভিনব দিকগুলো তুলে ধরা হয়। এ আয়োজনে মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় বার্জার প্রিভিলেজ কার্ডের। এক বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানিটি এ তথ্য জানিয়েছে। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বার্জার প্রিভিলেজ কার্ডের প্রথম গ্রাহক হয়েছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। এ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকেরা বার্জার এক্সপেরিয়েন্স জোনে বিশেষ মূল্যছাড় ও বিশেষ সুবিধা পাবেন। সম্প্রতি রাজধানীর আলোকিতে কনভেনশন সেন্টারে এ প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রূপালী চৌধুরী, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এ কে এম সাদেক নওয়াজ, প্রধান বিপণন কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন তারেকসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শীর্ষস্থানীয় করপোরেট ব্যক্তিরা। 

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রদর্শনীতে স্থপতি ও অভিনেত্রী অপি করিম, ফ্যাশন ডিজাইনার সারা করিম এবং সংগীতশিল্পী অর্ণব বার্জার ইলিউশনসের বিভিন্ন নকশা উপস্থাপন করেন। 

