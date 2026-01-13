বার্জারের আয়োজনে ‘হারিয়ে গিয়েছি’ প্রদর্শনী

বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের আয়োজনে ‘হারিয়ে গিয়েছি বাই বার্জার ইলিউশনস’ নামে এক ভিন্নধর্মী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আয়োজনে কল্পনা, সৃজনশীলতা ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনের অভিনব দিকগুলো তুলে ধরা হয়। এ আয়োজনে মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় বার্জার প্রিভিলেজ কার্ডের। এক বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানিটি এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বার্জার প্রিভিলেজ কার্ডের প্রথম গ্রাহক হয়েছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। এ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকেরা বার্জার এক্সপেরিয়েন্স জোনে বিশেষ মূল্যছাড় ও বিশেষ সুবিধা পাবেন। সম্প্রতি রাজধানীর আলোকিতে কনভেনশন সেন্টারে এ প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রূপালী চৌধুরী, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এ কে এম সাদেক নওয়াজ, প্রধান বিপণন কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন তারেকসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শীর্ষস্থানীয় করপোরেট ব্যক্তিরা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রদর্শনীতে স্থপতি ও অভিনেত্রী অপি করিম, ফ্যাশন ডিজাইনার সারা করিম এবং সংগীতশিল্পী অর্ণব বার্জার ইলিউশনসের বিভিন্ন নকশা উপস্থাপন করেন।