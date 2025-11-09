প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুহুল কুদ্দুস খান ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স, পার্টনারশিপস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস পরিচালক শামিমা আক্তার অনুষ্ঠানে ইউনিলিভার বাংলাদেশের পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুহুল কুদ্দুস খান ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স, পার্টনারশিপস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস পরিচালক শামিমা আক্তার অনুষ্ঠানে ইউনিলিভার বাংলাদেশের পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন
করপোরেট সংবাদ

সাসটেইনেবিলিটি গেম চেঞ্জার অ্যাওয়ার্ড পেল ইউনিলিভার বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের শীর্ষস্থানীয় নিত্যব্যবহার্য ও ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) উৎপাদন ও বিপণনকারী বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড ২০২৫ সালের সাসটেইনেবিলিটি গেম চেঞ্জার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। কমিউনিটি ইমপ্যাক্ট বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলোর জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই) এই পুরস্কার দিয়েছে।

গতকাল শনিবার ইউনিলিভার বাংলাদেশের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য দেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই স্বীকৃতি ইউনিলিভার বাংলাদেশের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব ও বৃহৎ পরিসরে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, জীবিকা, ক্ষমতায়ন ও পরিবেশের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি সংকটকালে দ্রুত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি অর্থবহ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতি ইউনিলিভার বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, ইউনিলিভার বাংলাদেশের অন্যতম উদ্যোগ হলো লাইফবয় ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের মাধ্যমে জলবায়ু প্রভাবিত চরাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া, স্যানিটেশন অবকাঠামো উন্নয়ন, চট্টগ্রামে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংস্কার এবং জীবিকা ও খুচরা ব্যবসায় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ। এর মাধ্যমে ১৩ লাখের বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ৩ হাজারের বেশি বর্জ্য–কর্মীর জীবনমান উন্নত হয়েছে।

ছয় দশকের বেশি সময় ধরে ইউনিলিভার বাংলাদেশের কর্মসূচিগুলো সারা দেশে ১২ কোটির বেশি মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইউনিলিভার বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুহুল কুদ্দুস খান বলেন, ‘ইউনিলিভার বাংলাদেশের প্রতিটি কার্যক্রমের মূলেই রয়েছে টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। আমরা চারটি মূল ক্ষেত্র—জলবায়ু, প্রকৃতি, প্লাস্টিক ও জীবিকা নিয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কাজ করছি।’

রুহুল কুদ্দুস খান আরও বলেন, ‘কমিউনিটি ইমপ্যাক্ট বিভাগে পুরস্কার পাওয়া আমাদের দায়িত্ববোধ এবং কর্মী ও অংশীদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। আমরা এমন মডেল তৈরি করছি, যা বর্তমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য আরও শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলবে। স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ পানির সুযোগ বাড়ানো থেকে শুরু করে পুনর্ব্যবহারযোগ্য সমাধান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জীবিকা সৃষ্টির মাধ্যমে ইউনিলিভার বাংলাদেশের বিশ্বাস, প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন অগ্রগতি সবার জীবনমানকে উন্নত করে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুহুল কুদ্দুস খান ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স, পার্টনারশিপস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস পরিচালক শামিমা আক্তার অনুষ্ঠানে ইউনিলিভার বাংলাদেশের পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

এই বছর এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ এ ‘মোস্ট সাসটেইনেবল কোম্পানি অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন ও কমিউনিটি উদ্যোগের জন্য আরও ছয়টি পুরস্কার অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

আরও পড়ুন