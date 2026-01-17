বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক-আরএসএ অ্যাডভাইজরির চুক্তি

সিএমএসএমই খাতের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক সম্প্রতি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আরএসএ অ্যাডভাইজরি লিমিটেডের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। খবর বিজ্ঞপ্তি।
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের এমডি ও প্রধান নির্বাহী তারিক মোর্শেদ এবং আরএসএ অ্যাডভাইজরি লিমিটেডের চেয়ারম্যান কে মাহমুদ সাত্তার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় আরএসএ অ্যাডভাইজরির সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও ব্র্যাক ব্যাংকের সাবেক এমডি সেলিম আর এফ হোসেন এবং বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি কে এম আওলাদ হোসেন; ডিএমডি মো. রফিকুল ইসলাম ও কোম্পানি সচিব মো. হুমায়ুন কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।