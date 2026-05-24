জীবন বীমা করপোরেশনের ব্যবসায়িক মূল্যায়ন সভা

জীবন বীমা করপোরেশন সম্প্রতি রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে ‘বিজনেস পারফরম্যান্স অ্যাপরাইজাল প্রোগ্রাম-২০২৫’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জীবন বীমা করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও অতিরিক্ত সচিব মো. সাঈদ কুতুব।
অনুষ্ঠানে সংস্থার ২০২৪ সালের ব্যবসায়িক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করা হয়। এতে রেকর্ড পরিমাণ ৪ কোটি ২৫ লাখ টাকার প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে সারা দেশে প্রথম স্থান অর্জন করেন গুলশান শাখার ব্যবস্থাপক রাজন কুমার রায়। এ সাফল্যের জন্য তাঁকে ‘বেস্ট পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জীবন বীমা করপোরেশন এ তথ্য জানিয়েছে।
জীবন বীমা করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (উন্নয়ন) মো. লিয়াকত আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সিবিএর নেতারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (উন্নয়ন প্রশাসন) মো. মাজেদুল ইসলাম সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তারা জীবন বীমার সেবাকে আরও গতিশীল ও জনবান্ধব করার বিষয়ে আলোচনা করেন।