আইসিডিডিআরবির পাশে প্রাইম ব্যাংক

বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজারো মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় টিউবারকুলোসিস (টিবি) বা যক্ষ্মা। কেবল ২০২৩ সালেই ৪৪ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই রোগে। অর্থাৎ ওই বছরে দেশে প্রতি ১২ মিনিটে একজন মানুষ যক্ষ্মায় প্রাণ হারিয়েছেন। এই জাতীয় সংকট মোকাবিলার উদ্যোগ নিয়েছে প্রাইম ব্যাংক। জীবনরক্ষাকারী যক্ষ্মা প্রতিরোধ কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে প্রাইম ব্যাংক বিশ্বখ্যাত স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআরবির অংশীদার হয়েছে।
এ ব্যাপারে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার গুলশানে প্রাইম ব্যাংকের করপোরেট কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রাইম ব্যাংক এক বছরের জন্য আইসিডিডিআরবির সিলেট টিবি স্ক্রিনিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টারে (টিবিএসটিসি) যক্ষ্মা পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবার ধারাবাহিকতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। প্রাইম ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হাসান ও. রশীদ এবং আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক তাহমীদ আহমেদ চুক্তিতে সই করেন। প্রাইম ব্যাংক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।