করপোরেট সংবাদ

ইউনিলিভারের কালুরঘাট কারখানা পরিদর্শনে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যদূত

বাণিজ্য ডেস্ক
ছবি: ইউবিএল

ইউনিলিভার বাংলাদেশের (ইউবিএল) চট্টগ্রামের কালুরঘাট কারখানা পরিদর্শন করেছেন যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশবিষয়ক ট্রেড এনভয় ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটন ডিবিই ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারা কুক। আজ শনিবার কালুরঘাট কারখানা পরিদর্শনকালে তাঁদের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল। এ সময় প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান ইউনিলিভার বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জাভেদ আখতার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিলিভার বাংলাদেশের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা জিনিয়া হক; করপোরেট অ্যাফেয়ার্স, পার্টনারশিপস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস পরিচালক শামিমা আক্তার ও কালুরঘাট কারখানার প্রধান এস এম তারেক সাইফুল্লাহ। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল কারখানার উৎপাদন লাইন ও নিরাপত্তাব্যবস্থা ঘুরে দেখেন এবং কারখানার কর্মকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে মতবিনিময় করেন। কারখানার প্রধান এস এম তারেক সাইফুল্লাহ প্রতিনিধিদলকে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং কালুরঘাট কারখানাকে একটি আধুনিক, ভবিষ্যৎমুখী উৎপাদন কেন্দ্রে রূপান্তরের যাত্রা তাদের সামনে তুলে ধরেন। সফর শেষে প্রতিনিধিদল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

এ সময় যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশবিষয়ক ট্রেড এনভয় ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটন ডিবিই বলেন, ইউনিলিভারের কালুরঘাট কারখানা পরিদর্শন আমার জন্য একটি সমৃদ্ধ ও অনুপ্রেরণাদায়ী অভিজ্ঞতা। ব্রিটিশ ঐতিহ্যের একটি প্রতিষ্ঠান যেভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রার অংশ হয়ে উঠেছে, তা দুই দেশের সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, ইউনিলিভারের মতো দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগ করা ও স্থানীয়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

ইউনিলিভার বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও এমডি জাভেদ আখতার বলেন, ‘ছয় দশকের বেশি সময় ধরে কালুরঘাট কারখানাটি ইউনিলিভার বাংলাদেশের উন্নয়ন, উদ্ভাবন আর পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশবিষয়ক ট্রেড এনভয় ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটন ডিবিই এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামে আমাদের কারখানা পরিদর্শন করেছেন।’

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯৬২ সালে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রথম সাবান উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইউনিলিভারের বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয়। কর্ণফুলী নদীর তীরে ১৫ একর জমিতে গড়ে ওঠা ইউনিলিভারের কালুরঘাট কারখানাটি ২০১৪ সাল থেকে ‘জিরো ওয়েস্ট টু ল্যান্ডফিল’ রেকর্ড ধরে রেখেছে। ২০২১ সালে কারখানাটি শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

