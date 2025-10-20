প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী এবং বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াজের (বিটিআই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এফ আর খান সম্প্রতি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মামুর আহমেদ, বিটিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক (বিপণন) মাশরুর হাসানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী এবং বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াজের (বিটিআই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এফ আর খান সম্প্রতি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মামুর আহমেদ, বিটিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক (বিপণন) মাশরুর হাসানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
করপোরেট সংবাদ

ফ্ল্যাট ক্রয়ে ছাড় পাবেন প্রাইম ব্যাংক গ্রাহকেরা

বাণিজ্য ডেস্ক

প্রাইম ব্যাংক রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াজের (বিটিআই) সঙ্গে একটি কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তি করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকেরা বিটিআইয়ের ফ্ল্যাট ক্রয়ে বিশেষ ছাড় পাবেন। সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে প্রাইম ব্যাংকের করপোরেট কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তিটি সই হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রাইম ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী এবং বিটিআইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এফ আর খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন মামুর আহমেদ, বিটিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক (বিপণন) মাশরুর হাসানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চুক্তির আওতায় প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকেরা বিটিআই থেকে ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যছাড় পাবেন, যা তাঁদেরকে দেশের প্রিমিয়াম রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগ আরও সহজলভ্য করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক গ্রাহকদের লাইফস্টাইলভিত্তিক মানসম্পন্ন সেবা ও আর্থিক সমাধান প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা গ্রাহকদের স্বপ্নপূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

