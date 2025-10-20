কক্সবাজারে আকিজবশির গ্লাসের ‘টপ ডিলার্স মিট’ অনুষ্ঠিত

কক্সবাজারের একটি পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো আকিজবশির গ্লাসের দুই দিনব্যাপী ‘টপ ডিলার্স মিট ২০২৫’। গত শুক্র ও শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল ‘পাওয়ার অব পার্টনারশিপ: প্রমিজ অব প্রগ্রেস’।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকিজবশির গ্রুপের সিওও মোহাম্মাদ খোরশেদ আলম ও সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার আবদুহু সুফিসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শীর্ষ ডিলাররা।
এই আয়োজনে ‘আকিজবশির গ্লাস’ গ্লাসশিল্পে অংশীদারদের অবদান, আস্থা ও একসঙ্গে এগিয়ে চলার শক্তিকে সম্মান জানিয়ে শীর্ষ ডিলারদের অসাধারণ অর্জনের জন্য পুরস্কৃত করেছে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এগিয়ে চলাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু।