ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি ও সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান সম্প্রতি ঢাকার তেজগাঁওয়ের মণিপুরি পাড়ায় ব্যাংকের একটি উপশাখা উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি শেখ মোহাম্মদ আশফাক, ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের সিনিয়র জোনাল হেড এ কে এম তারেক (উত্তর) ও সিনিয়র জোনাল হেড (দক্ষিণ) তাহের হাসান আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন
করপোরেট সংবাদ

ঢাকার মণিপুরি পাড়ায় ব্র্যাক ব্যাংকের উপশাখা চালু 

বাণিজ্য ডেস্ক

ঢাকার মণিপুরি পাড়ায় একটি নতুন উপশাখা উদ্বোধন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। এ নিয়ে ব্যাংকটির উপশাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৬। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাক ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।

ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রেফাত উল্লাহ খান সম্প্রতি ঢাকার তেজগাঁওয়ের ১৪৫, মনিপুরী পাড়ার জেডিপিসি ভবনে উপশাখাটির উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক শেখ মোহাম্মদ আশফাক, ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের সিনিয়র জোনাল হেড এ কে এম তারেক (উত্তর) ও সিনিয়র জোনাল হেড (দক্ষিণ) তাহের হাসান আল মামুনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকার এ ব্যস্ততম এলাকাটি মণিপুরি জাতিগোষ্ঠী, আবাসিক এলাকা ও ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপরিচিত। ব্র্যাক ব্যাংকের এই উপশাখা উদ্বোধনের ফলে বৈচিত্র্যময় এই গ্রাহকশ্রেণি সুবিধাজনক ও উন্নত ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করবেন। গ্রাহকেরা এখানে অ্যাকাউন্ট বা হিসাব খোলা, নগদ জমা ও উত্তোলন, ডিপিএস-এফডিআর খোলা, ইএফটিএন ও আরটিজিএস ফান্ড ট্রান্সফার, রেমিট্যান্স সেবা, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্ট ফাইল, কনজ্যুমার লোন, ডেবিট কার্ড ও চেকবই প্রসেসিং, আস্থা অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন, স্কুল ব্যাংকিং, সঞ্চয়পত্রসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এখানে অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রা-সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বর্তমানে ৩১০টি শাখা ও উপশাখা, ৩৩০টি এটিএম বুথ, ৪৪৬টি এসএমই ইউনিট অফিস এবং ১ হাজার ১১৭টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট নিয়ে সারা দেশে বিস্তৃত রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংকের নেটওয়ার্ক।

