ইব্রাহিম খলিল
করপোরেট সংবাদ

আলিফ আতরের সিওও হিসেবে পদোন্নতি পেলেন ইব্রাহিম খলিল

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের শীর্ষস্থানীয় সুগন্ধি ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডগুলোর অন্যতম আলিফ আতর কোম্পানি তাদের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) হিসেবে এমডি ইব্রাহিম খলিলকে পদোন্নতি দিয়েছে। এই পদোন্নতি তাঁর দীর্ঘদিনের নেতৃত্ব, উল্লেখযোগ্য অবদান এবং কোম্পানির কার্যকরী উৎকর্ষতা ও ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিতে ধারাবাহিক ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এসেছে।

নতুন দায়িত্বে এমডি ইব্রাহিম খলিল জাতীয় অপারেশন, সেলস, মার্কেটিং, রিটেইল, সাপ্লাই চেইন এবং স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউশন তদারকি করবেন। তাঁর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক লক্ষ্য এবং অপারেশনাল পারফরম্যান্সের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা, অভ্যন্তরীণ সিস্টেম আরও শক্তিশালী করা।

