শ্রম আইন ও বিধিমালা নিয়ে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

সম্প্রতি বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা নিয়ে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। রাশেদুল হাসনাত রচিত ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা’ শীর্ষক বইটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয় রাজধানীর প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির গুলশান ক্যাম্পাসে।
গত ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনী (অধ্যাদেশ) জারির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনের যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগে সহায়তা করার লক্ষ্যে বইটি রচিত হয়েছে। এতে শ্রম আইন ও বিধিমালার সহজ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিক মামলার রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বইটি বাংলা ও ইংরেজি—উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। খবর বিজ্ঞপ্তি
অনুষ্ঠানে শ্রম আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ট্রান্সকম গ্রুপের করপোরেট হেড অব এইচ আর এম সাব্বির আলী, এফবিএইচআরওর প্রেসিডেন্ট মো. মোশারফ হোসেন, টেক্সাস টিম গ্রুপের সিইও মোরাদ হোসেন, মিরপুর সিরামিক গ্রুপের হেড অব এইচআর আবুল হাশেম মজুমদার ও প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের প্রধান জিয়া আলী। এ ছাড়া বইটি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য দেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ কে এম নাসিম ও জাফরুল হাসান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাশেদুল হাসনাত দীর্ঘদিন ধরে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও শ্রম আইন বিষয়ে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালে প্ল্যান্ট এইচআর হেড হিসেবে কর্মরত, একই সঙ্গে তিনি গাজীপুর শ্রম আদালতের সদস্য।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিইও, মানবসম্পদ ও আইন পেশাজীবীসহ প্রায় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, শ্রম আইনের চর্চা ও প্রয়োগে বইটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।