মাল্টিমোড গ্রুপের নতুন লোগো ও ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন

আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন লোগো ও আধুনিক ওয়েবসাইট উন্মোচন করেছে মাল্টিমোড গ্রুপ। আজ শনিবার এক অনুষ্ঠানে এসব উন্মোচন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাল্টিমোড গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাল্টিমোড গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ডেপুটি সিইও তাবিথ আউয়াল, পরিচালক তাজওয়ার এম আউয়াল ও পরিচালক তাফসির আউয়াল। খবর বিজ্ঞপ্তি
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন লাল তীর সিড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব আনামসহ মাল্টিমোড গ্রুপের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
রাজধানীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি মাল্টিমোড গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান লাল তীর লাইভস্টক ও লাল তীর সিড লিমিটেডের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভালুকা, ময়মনসিংহের উথুরায় অবস্থিত লাইভস্টক ফার্ম অফিস ও গাজীপুরের বাসন, জয়দেবপুরে অবস্থিত রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে পুরো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
অনুষ্ঠানে মাল্টিমোড গ্রুপের গৌরবময় ইতিহাস ও অগ্রগতির পথচলা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বড় কেক কেটে উন্মোচনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
মাল্টিমোড গ্রুপের এই নতুন লোগো ও ওয়েবসাইট ব্র্যান্ডিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিথিরা।