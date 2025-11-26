ঢাকার বাংলামোটরে সিলেকশনসের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র চালু

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী আকিজ বশির গ্রুপের গৃহনির্মাণের সামগ্রীর ব্র্যান্ডগুলোর অভিজাত বিক্রয়কেন্দ্র ‘সিলেকশনস’–এর নতুন একটি ফ্ল্যাগশিপ শোরুম চালু হয়েছে রাজধানী ঢাকার বাংলামোটরে। গত সোমবার নতুন এই শোরুমের উদ্বোধন করেন আকিজ বশির গ্রুপের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। আকিজবশির গ্রুপের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২২ সালের অক্টোবরে সিলেকশনস নামের বিশেষায়িত এ বিক্রয়কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। গ্রাহকের নানা ধরনের নির্মাণসামগ্রীর চাহিদাকে মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নতুন এ শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইয়াছির ট্রেড করপোরেশনের স্বত্বাধিকারী মো. হাসান-উর-রশিদ, আকিজ সিরামিকসের বিক্রয় বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আশরাফুল হক, রোসা ব্র্যান্ডের বিক্রয় বিভাগের প্রধান বিশ্বজিৎ পালসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আকিজবশির গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।