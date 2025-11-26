আকিজবশির গ্রুপের বিশেষায়িত বিক্রয়কেন্দ্র সিলেকশনসের অষ্টম শাখাটি চালু করা হয়েছে রাজধানীর বাংলামোটরে। সম্প্রতি নতুন এই শোরুমের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম
আকিজবশির গ্রুপের বিশেষায়িত বিক্রয়কেন্দ্র সিলেকশনসের অষ্টম শাখাটি চালু করা হয়েছে রাজধানীর বাংলামোটরে। সম্প্রতি নতুন এই শোরুমের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম
করপোরেট সংবাদ

ঢাকার বাংলামোটরে সিলেকশনসের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র চালু

বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী আকিজ বশির গ্রুপের গৃহনির্মাণের সামগ্রীর ব্র্যান্ডগুলোর অভিজাত বিক্রয়কেন্দ্র ‘সিলেকশনস’–এর নতুন একটি ফ্ল্যাগশিপ শোরুম চালু হয়েছে রাজধানী ঢাকার বাংলামোটরে। গত সোমবার নতুন এই শোরুমের উদ্বোধন করেন আকিজ বশির গ্রুপের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। আকিজবশির গ্রুপের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২২ সালের অক্টোবরে সিলেকশনস নামের বিশেষায়িত এ বিক্রয়কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। গ্রাহকের নানা ধরনের নির্মাণসামগ্রীর চাহিদাকে মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নতুন এ শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইয়াছির ট্রেড করপোরেশনের স্বত্বাধিকারী মো. হাসান-উর-রশিদ, আকিজ সিরামিকসের বিক্রয় বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আশরাফুল হক, রোসা ব্র্যান্ডের বিক্রয় বিভাগের প্রধান বিশ্বজিৎ পালসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আকিজবশির গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

আরও পড়ুন