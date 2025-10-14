ঢাকার নিকুঞ্জে নতুন ব্রাঞ্চ চালু করল ব্র্যাক ব্যাংক

গ্রাহকদের আরও উন্নত, আধুনিক ও উপভোগ্য ব্যাংকিং সেবা দিতে ঢাকার নিকুঞ্জে নতুন একটি ব্রাঞ্চ উদ্বোধন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। গত রোববার, ১২ অক্টোবর ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী তারেক রেফাত উল্লাহ খান ঢাকার জোয়ার সাহারা বাণিজ্যিক এলাকার এশিয়ান টাওয়ারে নিকুঞ্জ ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করেন
এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক শেখ মোহাম্মদ আশফাক, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং মো. মাহীয়ুল ইসলাম, হেড অব জেনারেল সার্ভিসেস ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আমিন আকবর, সিনিয়র জোনাল হেড (উত্তর) এ কে এম তারেকসহ ব্যাংকের অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
বিমানবন্দর, কূটনৈতিক এলাকা এবং প্রধান আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকার কাছে অবস্থান হওয়ায় নিকুঞ্জ ব্রাঞ্চটি এসএমই, রিটেইল এবং করপোরেট গ্রাহকদের উন্নত ব্যাংকিং সেবা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ঢাকার দ্রুত বর্ধনশীল এলাকাগুলোর একটি হিসেবে নিকুঞ্জ বেশ পরিচিত। ব্র্যাক ব্যাংকের উপস্থিতি এখানকার ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়ক হবে।
নতুন এই ব্রাঞ্চ চালুর মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক সারা দেশে নিজেদের উপস্থিতি আরও সম্প্রসারিত করেছে, যা গ্রাহকদের আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গ্রাহককেন্দ্রিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ব্যাপারে ব্যাংকটির ব্যক্ত করা প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।
বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংকের ২৯৮টি ব্রাঞ্চ ও সাব-ব্রাঞ্চ, ৩৩০টি এটিএম, ৪৪৬টি এসএমই ইউনিট অফিস এবং ১ হাজার ১২১টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা ব্যাংকটিকে দেশের অন্যতম বৃহৎ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।