সেভর ইন্টারন্যাশনাল ও চায়নিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ (সিইএবি) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ‘বাংলাদেশ-চীন গ্রিন টেক্সটাইল এক্সপো-২০২৫’ শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনসহ অতিথিরা। গত বৃহস্পতিবার ঢাকার কুড়িলের আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি)
সেভর ইন্টারন্যাশনাল ও চায়নিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ (সিইএবি) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ‘বাংলাদেশ-চীন গ্রিন টেক্সটাইল এক্সপো-২০২৫’ শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনসহ অতিথিরা। গত বৃহস্পতিবার ঢাকার কুড়িলের আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি)
করপোরেট সংবাদ

ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন বস্ত্র প্রদর্শনী চলছে

বিজ্ঞপ্তি

টেকসই ও পরিবেশবান্ধব টেক্সটাইল প্রযুক্তি তুলে ধরতে ঢাকায় শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী ‘বাংলাদেশ-চীন গ্রিন টেক্সটাইল এক্সপো-২০২৫’ শীর্ষক প্রদর্শনী, যা আজ শনিবার সন্ধ্যায় শেষ হবে। ঢাকার কুড়িলের আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) গত বৃহস্পতিবার প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

সেভর ইন্টারন্যাশনাল ও চায়নিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ (সিইএবি) আয়োজিত এ মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সহসভাপতি মিজানুর রহমান, বিটিএমসির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাহিদ হাসান, বিসিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. খোরশেদ আলম, সিইএবির সভাপতি হান কুন, সাংহাই ক্লাইমেট উইকের কার্যনির্বাহী মহাসচিব গুয়ান জিয়ে।

আরও পড়ুন